Bakanlık temmuzda 602 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile iptal edilen izin belgelerinin listesini Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, 602 firmaya dahilde işleme izin belgesi düzenlendi. Dahilde işleme rejimi kapsamında verilen bu belgeler, firmalara hammadde ve ara malları ithal ederek işleyip ihraç etme kolaylığı sağlıyor.

Ayrıca, 16 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi, 7 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firmaların kendi talepleri doğrultusunda 19 dahilde işleme belgesi iptal edildi.

Dahilde işleme rejimi, Türkiye'nin ihracatını artırmaya yönelik en önemli teşvik mekanizmalarından biri olarak öne çıkarken, verilen belgeler firmaların küresel pazarlarda daha rekabetçi olmasına katkı sunuyor.



