Ehliyetini 21 gün önce almıştı, Kağıthane'yi birbirine kattı

İstanbul'da direksiyon hakimiyetini yitiren bir sürücü bir taksi ile motosiklete çarptı, ardından park halindeki bir otomobile çarpıp durabildi.

Kaza, 14 Ağustos Perşembe günü saat 14.45 sıralarında Kağıthane'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sokakta 34 DIL 168 plakalı otomobille ilerleyen Arda A., caddeye dönüş yapmak istedi.

ÖNCE TAKSİYE SONRA MOTOSİKLETE ÇARPTI

O sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Arda A.'nın kullandığı araç, önce Mustafa S.'nin kullandığı 34 TDR 63 plakalı taksiye çarptı.

Araç ardından aynı caddede karşı yönden gelen ve 34 KRC 373 plakalı motosikletteki Ahmet ve Havva Nur Ş. çiftine, daha sonra da park halinde bulunan 34 FU 1173 plakalı araca çarparak durabildi.

HAMİLE KADIN KONTROLDEN DÖNÜYORDU

Kazada motosikletten yere savrulan Havva Nur Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaklaşık beş aylık hamile olduğu öğrenilen Havva Nur Ş. ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneden kontrolden döndüğü öğrenilen kadının ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

21 GÜN ÖNCE ALDIĞI EHLİYETİNE EL KONULDU

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatarak rapor tuttu.

Kaza anına ait güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen trafik ekibi, sürücü Arda A.'ya drift yaptığı gerekçesiyle 46 bin 392 lira para cezası kesti.

Kaza sırasında alkollü olmadığı tespit edilen sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Sürücü Arda A.'nın stajyer ehliyetini kazadan 21 gün önce 24 Temmuz'da aldığı ortaya çıktı.

Kazadan sonra olay yerine gelen ve sürücü Arda A.'nın yakını olduğu tahmin edilen bir kadın ise, polise tepki gösteren sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı.



