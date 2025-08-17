Aidatlar kiralarla yarışıyor! Bakanlık sıkı denetim başlatıyor

Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Konut aidatları kiralarla yarışır hale gelince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakan Murat Kurum, site yönetimleri ve yönetim şirketlerinin sıkı denetim altına alınacağını açıkladı.

Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 10:49
Konut aidatları, kiralarla yarışır hale gelince ve vatandaşlardan şikayetler artınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı.

Artık fahiş aidat ödemeleri sona erdirilecek, site sakinleri ne kadar ödemesi gerektiğini net olarak görebilecek ve harcama kalemlerini takip edebilecek.

Bakan Murat Kurum, site yönetimlerinin artık bakanlık tarafından sıkı denetimlere tabi tutulacağını duyurdu. Bakanlık, gelir ve gider kalemlerini düzenli olarak takip ederek aidat fiyatlarında düşüş sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca site yönetimi hizmeti veren şirketler de bakanlık tarafından sınıflandırılacak. Kurum, "Artık her firma 'Ben yönetim şirketiyim' diyerek sektöre giremeyecek. Önce yetkilendirilecek, sonra denetlenecek" dedi.

Uzmanlar ise kiracıların yalnızca kullanım kaynaklı giderleri ödemekle yükümlü olduğunu belirtiyor. Kiracının, çalışan maaşı, SGK primi, ortak ısınma ve aydınlatma giderleri gibi kalemlere katılması gerektiğini ifade eden uzmanlar, "Ancak işçinin özlük hakları, kıdem ve ihbar tazminatı, asansör değişimi gibi demirbaş niteliğindeki masraflar ile güçlendirme, mantolama gibi esaslı tadilat giderleri mal sahibi tarafından ödenmelidir" uyarısında bulundu.

Uzmanlar ayrıca kiracının ödeyeceği aidatın kira bedelini geçmemesi gerektiğini vurguladı. Bu düzenlemelerle birlikte site sakinlerinin aidat konusunda daha şeffaf bilgiye ulaşması ve fahiş fiyatların önlenmesi amaçlanıyor.


