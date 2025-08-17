Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, parti değişikliği ve ihale iddialarına dair açıklamalarda bulundu. Aktaş'ın ihaleyi 'normal' yollarla aldığını ifade eden Çerçioğlu, "Konunun esasını bilmediği için Sayın Özgür Özel de bana iftira attı" dedi. Çerçioğlu, parti değiştirmesinin nedeninin Kuşadası'ndaki rant olduğunu ve bunu CHP lideri Özgür Özel'e anlattığı halde hiçbir cevap alamadığını öne sürdü. Ailesinin şirketi olan Jantsa'nın AKP'ye geçişinden önce maddi sorunlar yaşadığına dair iddialara ise Çerçioğlu, "Yalan, Aydın vergi rekortmeni" diyerek yanıt verdi.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş'a verilen ihale nedeniyle parti değiştirdiği iddialarına yanıt verdi.

Aktaş'ın ihaleyi 'normal' yollarla aldığını ifade eden Çerçioğlu, "Konunun esasını bilmediği için Sayın Özgür Özel de bana iftira attı" dedi. Çerçioğlu, parti değiştirmesinin nedeninin Kuşadası'ndaki rant olduğunu ve bunu CHP lideri Özgür Özel'e anlattığı halde hiçbir cevap alamadığını öne sürdü. Ailesinin şirketi olan Jantsa'nın AK Parti'ye geçişinden önce maddi sorunlar yaşadığına dair iddialara ise Çerçioğlu, "Yalan, Aydın vergi rekortmeni" diyerek yanıt verdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ederek AK Partiye'ye geçişine dair soruları Sabah'tan Yavuz Donat'a yanıtladı.

"Özel de bana iftira attı"

İBB operasyonları kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş'ın Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihalenin parti değiştirmesiyle bir ilgisi olmadığını söyleyen Çerçioğlu, şöyle konuştu:

"Yalan... Yalan... Yalan... Rüşvet diye bir şey yok. Adı geçen kişi bizden ihale aldı... Normal yoldan... Herkese açık ihale. Sonra... Rüşvet iddiaları çıktı... Ve yargı süreci başladı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı ve Danıştay takipsizlik kararı verdi... Tam bir yıl önce. Bu konuda kim, ne diyorsa doğru söylemiyor. Maalesef... Konunun esasını bilmediği için Sayın Özgür Özel de bana iftira attı. Ne diyeyim... Allah, insanı kuru iftiradan korusun."

Kuşadası'nda rant iddiası

Kuşadası'ndaki imar rantı nedeniyle parti değiştirdiğini öne süren Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e durumu anlattığını ancak hiçbir yanıt alamadığını iddia etti. Çerçioğlu, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Randevu istedim... Sayın Özgür Özel'e gittim... İkiarkadaşımla birlikte... İki uzmanla. Sıkıntı vardı... Anlattım... Kuşadası'yla ilgili. Uygulamalı imar planı... 410 hektar... 575 futbol sahası büyüklüğünde... Bir bölü bin ölçekli uygulama planında revizyon. Kuşadası Belediye Meclisi kabul etmiş... Tarih 04.03.2024... Karar sayısı 104. Karar Aydın'a geldi... 13.06.2024'te... 173sayıyla... İptal ettik. İptalin nedeni... Kat artışı var... Emsal artışı var. Üç parsel, sağlık alanından çıkarılmış... Konut/ticaret alanına çevrilmiş. Hepsini Sayın Özgür Özel'e anlattım. İnşaat alanında 60 bin metrekare artış olmuş... Mevzuata tamamen aykırı. Yeşil alan, konut alanına çevrilmiş... 61 bin 500 metrekare... Mevzuata aykırı Bu plan değişikliklerinin maddi karşılığı... En az altı milyar lira. Olmaz böyle şey... Kabul edemem... Reddettim.

Bir şey söylemedi... Yorum yapmadı. Hazırlıklı gitmiştim... Her şeyi tane tane, uzun uzun anlattım... Belgeleri gösterdim... Özgür Bey, sadece dinledi. Ankara'dan ses yok... Eşime... Dört evladıma... Bana... Aile birliğime... Ahlaki değerlerimize... Öyle ağır hakaretler yağdı ki... Ve giderek arttı."

Aile şirketi Jantsa'ya dair iddialara yanıt

Çerçioğlu, aile şirketi olan Jantsa'nın AKP'ye geçişinen önce maddi sorunlar yaşadığına dair iddiaları ise şöyle yanıtladı:

"Jantsa... Aydın vergi rekortmeni. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından... İlk 500 arasında. Üretiminin yüzde 85'i ihracata gidiyor. İmar mafyası... İstediklerini yapamadılar... Hepsini reddettim... Geri çevirdim... Bunun üzerine beni susturmak, bezdirmek için bu yolu seçtiler... Yalan makinesi gibiler.... Tehditle rant elde etmenin peşindeler."


