Siirt'te düğün dönüşü kaza: 6'sı çocuk 15 yaralı!

Siirt'in Pervari ilçesinde düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi! 6'sı çocuk olmak üzere 15 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 11:17, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 11:18
Siirt'te düğün dönüşü kaza: 6'sı çocuk 15 yaralı!

Siirt'in Pervari ilçesinde düğünden dönenleri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 6'sı çocuk, 15 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Kilis köyü mevkisinde meydana geldi. Düğünden dönenleri taşıyan 56 AAL 864 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Kazada, 6'sı çocuk 15 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Pervari Devlet Hastanesi ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


