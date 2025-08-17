Minibüsten düşen hemşire hayatını kaybetti!

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız
Vergi-ceza ihbarnameleri insan müdahalesi olmadan hazırlanıyor
Vergi-ceza ihbarnameleri insan müdahalesi olmadan hazırlanıyor
Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı
Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı
'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması 1 milyon aileye ulaştı!
'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması 1 milyon aileye ulaştı!
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Aidatlar kiralarla yarışıyor! Bakanlık sıkı denetim başlatıyor
Aidatlar kiralarla yarışıyor! Bakanlık sıkı denetim başlatıyor
Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
Hız sınırları ne olacak?
Hız sınırları ne olacak?
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
26 yıl geçti! Marmara Depremi şehitleri anıldı
26 yıl geçti! Marmara Depremi şehitleri anıldı
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
İzmir'de toplu ulaşıma zam
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Ana sayfaHaberler Yaşam

Minibüsten düşen hemşire hayatını kaybetti!

Aydın'ın Söke ilçesinde minibüsten düşen hemşire Ayşe Ceylan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şoför gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 12:33, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 12:34
Yazdır
Minibüsten düşen hemşire hayatını kaybetti!

Aydın'ın Söke ilçesinde minibüsten düşen hemşire, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bağarası Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta S.K. yönetimindeki 09 M 2540 plakalı minibüste yolculuk yapan 45 yaşındaki Ayşe Ceylan, inmek için ayağa kalktığı sırada dengesini kaybederek açık olan kapıdan yola düştü.

Ağır yaralanan Ceylan, sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ceylan, tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından minibüs şoförü S.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

S.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ceylan'ın Söke 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber