Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 26. yılında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 12:39, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 12:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 17 Ağustos 1999'daki Marmara depremine ilişkin paylaşım yaptı.
Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün halen yüreğimizde hissediyoruz.
Bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."