Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!

İstanbul'da esnaflık yapan N.U.'nun eli, bir hırsızın ısırması sonucu enfeksiyon kaptı.

Isırığın şiddetine dikkat çeken uzmanlar, vakanın literatüre girmeye aday olduğunu söyledi.

Üsküdar'da esnaflık yapan N. U. 1,5 yıl önce dükkanına giren yaşadığı arbede sırasında hırsızlardan biri tarafından ısırıldı.

İki hırsızdan biri kaçarken, yakalamayı başardığı diğer hırsız ise, N.U.'nın sol elini ısırarak kaçtı.

Yaşadığı olay sonrası ambulansla hastaneye götürülen talihsiz adama acil serviste pansumanları yapıldı ve herhangi bir kırık olmadığı için taburcu edildi.

RAHATSIZLANINCA YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ancak ertesi gün birdenbire şiddetli titreme ve ateş bulguları başlayınca tekrar hastaneye götürülmek zorunda kalınan hasta, Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi enfeksiyon servisine yatırıldı.

N.U. burada 15 gün yatarak yoğun enfeksiyon tedavisi gördü.

Bu sırada elindeki yara ilerledi ve kolu dirseğine kadar iki katı hacme ulaştı.

3,5 AY TEDAVİ GÖRDÜ

Kesilme aşamasına gelen kolu için hastanenin Deniz ve Sualtı Hekimliği bölümü devreye girdi ve N.U. acilen hiperbarik oksijen tedavisine alındı.

Fizik tedavisiyle yaklaşık 3,5 ay süren çabalar sonucu N.U. kolsuz kalmaktan kurtarıldı.

DOKTORLAR DA ŞAŞIRDI

N.U.'nun başına gelenler doktorları da şaşırttı.

Adamın tedavisini gerçekleştiren ekipte yer alan Uzman Doktor Yavuz Aslan, "Hastanın sol elinde büyük bir iskemik, nekrotik zeminli, yani kanlanması bozulmuş, kötü bir yara olduğunu fark ettik." dedi.

Ön kolda şiddetli bir ödem olduğunu gördüklerini anlatan Aslan, "Hastanın elini ve ön kolunu ampitasyondan yani kesilmekten kurtardık. Daha sonra da el hareketlerinin tamamen yerine gelmesi için fizik tedavi bölümüne yönlendirdik." ifadelerini kullandı.

Uzman Doktor Aslan, meslek hayatı boyunca insan ısırığına dair hiçbir vakayı tedavi etmediğini, vakanın kendilerini de şaşırttığını anlattı.

Aslan, "Hastanın elini literatürde ilk defa gördüğümüz bir şekilde kurtarmış olduk, yayın haline getireceğiz." dedi.

"İNSAN ISIRIĞININ NE KADAR ŞİDDETLİ BİR YARA YAPABİLECEĞİNİ GÖRMÜŞ OLDUK"

İnsan ağız florasında bulunan bakterilerin normalde bir soruna yol açmadığını ama cilt altı dokuya girdiğinde şiddetli tablolara yol açabileceğini söyleyen Aslan sözlerini şöyle devam etti:

"İnsan ısırığının ne kadar şiddetli bir yara yaptığuını görmüş olduk. Hastanın elini literatürde ilk defa gördüğümüz bir yara şeklinde ampütasyondan kurtarmış olduk.

Literatürde insan ısırığına bağlı yaralar var ama daha ufak yaralar; ampütasyona giden yaralar var ama kurtarılamamış."



