Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız
Vergi-ceza ihbarnameleri insan müdahalesi olmadan hazırlanıyor
Vergi-ceza ihbarnameleri insan müdahalesi olmadan hazırlanıyor
Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı
Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı
'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması 1 milyon aileye ulaştı!
'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması 1 milyon aileye ulaştı!
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Aidatlar kiralarla yarışıyor! Bakanlık sıkı denetim başlatıyor
Aidatlar kiralarla yarışıyor! Bakanlık sıkı denetim başlatıyor
Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
Hız sınırları ne olacak?
Hız sınırları ne olacak?
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
26 yıl geçti! Marmara Depremi şehitleri anıldı
26 yıl geçti! Marmara Depremi şehitleri anıldı
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
İzmir'de toplu ulaşıma zam
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Başkasının bilgileriyle paylaşım yapan kişinin cezası onandı
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Türkiye'de Yaşlı Nüfus Artıyor: Gençler Azalıyor
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Veliler Okul Alışverişine Zamlı Fiyatlarla Başladı
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Evlenecek Gençlere Faizsiz Kredi ve Belediye Destekleri
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Abdulkadir Uraloğlu: Yozgat Havalimanı'nı seneye açacağız
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı

Kağıthane'de kuyumcuya art arda silahlı saldırılar düzenlendi. Olayın arkasında boşanmak isteyen kadının eşi ve 14 yaşındaki çocuklar var! Evde milyonluk uyuşturucu ele geçirildi, beyaz eşya vaadiyle tetikçi tutulduğu ortaya çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 13:09, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 13:11
Yazdır
Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı

Kağıthane'de bir gün arayla iki kere silahlı saldırı meydana geldi.

İlk olay, Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kasklı şüpheli, kuyumcuya ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Ertesi gün, kuyumcunun önüne yaya olarak gelen bir kişi, o sırada motosiklete binen iş yeri sahibi Duygu G. ve B.K. isimli kadına ateş açtı.

Saldırıda B.K. yaralanırken iş yeri sahibi ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN EVİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Saldırılarla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geriye ve ileriye dönük güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Yapılan saha çalışmalarında şüphelilerin kaldıkları ev de tespit edildi. Eve operasyon düzenleyen polis, M.K.(14) ve A.D.'yi (14) yakaladı.

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyete götürüldü.

Evde yapılan aramalarda ise bin 195 gram marihuanna, 560 gram toz kokain, 3 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjörler ve fişek ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA OLAN UYUŞTURUCU BULUNDU

Gözaltına alınan iki şüpheli ele geçirilen uyuşturucu maddeyle birlikte emniyete götürüldü.

Uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu bilgisine ulaşıldı.

Haklarında "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "Mala zarar verme" ve "Kasten yaralama" suçlarından adli işlem başlatılan 14 yaşındaki şüpheliler adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsine çarptırıldı.

KOCASI TETİKÇİ TUTMUŞ

Diğer yandan saldırıya uğrayan kuyumcu dükkanının geçen aylarda 3 kez daha kurşunlandığı ve olayı gerçekleştiren 8 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Saldırıların kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği eşi Özkan G. tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı.

Saldırı talimatını veren eşin ise yurt dışında olduğu bilgisine ulaşıldı.

BEYAZ EŞYA VAADİ

Şüphelilerin ilk ifadelerinde Özkan G.'nin kendilerine, "Evinizi beyaz eşya alarak dizeceğim, sizi yurt dışına çıkaracağım" sözlerini söylediği öğrenildi.

Kuyumcunun kepengine çok sayıda kurşun isabet etmesi dikkat çekti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber