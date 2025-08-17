Meteoroloji uyardı: O bölgede yaşayanlar dikkat!

Batı Akdeniz'in batısında Kaş ve Kumluca arasında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan, kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü nden yapılan açıklamaya göre,

