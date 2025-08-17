Meteoroloji uyardı: O bölgede yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji, Batı Akdeniz'in batısında Kaş ve Kumluca arasında yarın kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Ulaşımda aksamalara karşı hazırlıklı olun uyarısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 13:43, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 13:45
Batı Akdeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,
Batı Akdeniz'in batısında Kaş ve Kumluca arasında rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan, kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen denizdeki fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.