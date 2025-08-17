Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, tv100 canlı yayınında toplu sözleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalçın, hükümetin sunduğu zam tekliflerini yetersiz bulduklarını belirterek, "Sendikalarımızla karar aldık, yarın 81 ilde iş bırakma eylemi yapılacak" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tv100 ekranlarında soruları yanıtladı. "Enflasyonun düşmesini en çok biz istiyoruz" diyen Yalçın, yapılan tekliflerin beklentileri karşılamadığını ifade etti. Ali Yalçın, "Sendikalarımızla bir karar aldık, yarın 81 ilimizde iş bırakma gerçekleşecek." dedi.

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ederken Kamu İşveren Heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı için yüzde 10+yüzde 6 zam teklifine ek olarak, memurların taban aylığına 1000 lira artış önerilmişti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kendilerinin taban aylığa 10 bin lira zam talep ettiklerini anımsatarak, "Ama taban aylığa 1000 lira bir iyileştirmeyle bugünkü teklif beklentisi karşılanmaya çalışıldı. Bu teklif, bu beklentiyi karşılamaz. Bu, bizlere, sendikalarımıza sahayı işaret etmek demektir" ifadelerini kullanmıştı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tv100 ekranlarında soruları yanıtladı.

Yalçın'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Toplu sözleşme için yarın kritik bir gün. Çünkü ayın 19'un toplu sözleşmenin süresi takvim itibariyle tamamlanmış oluyor. Ama biz takvime uyulmasın, hakem sürecine kadar süreç uzayabilir bakış açısını ortaya koyduk. Şuana kadar gelen tekliflerin beklentileri karşılamadığını, yetersiz teklif olduğunu ifade ettik. Sendikalarımızla bir karar aldık, yarın 81 ilimizde iş bırakma gerçekleşecek. Bu haftasonu nöbet çadırlarımız vardı. Halkımıza ne istediğimizi anlatmak için, beklentilerimizi anlatmak için önemli temaslarımız oldu.Ankara'da da hem yürüyüşümüz hem mitingimiz olacak.

Görev aylığıyla emekli aylığı arasındaki makas, üzülerek ifade ediyorum ki koptu. Bunu telafi etmenin yollarından birisi de taban aylık iyileştirmesi yapmaktır.10 bin liralık taban aylığı iyileştirmesi gerekmektedir."

Orta gelirin eridiğini söyleyen Yalçın, " Orta direk giderek kayboluyor. Yukarısı ve aşağısı şeklinde katmanlara dönüşüyor.Onun için sabit gelirliler olarak bir diyoruz bizi enflasyon hedefleri üzerinden konuşmayın, piyasa gerçekleri üzerinden konuşun". dedi.

Ali Yalçın, "Gelecek teklifin zamanı, günü olmaz. Şuanda da yeni teklif gelebilir. Hakeme gitmesini tercih etmeyiz" açıklamasını yaptı.

MEMUR-SEN'İN TALEBİ NEYDİ?

Memur-Sen 2026-2027 toplu sözleşmedeki talebini şu şekilde açıklamıştı:

2026 için 6'şar aylık dönemler itibarıyla;

  • {10.000 TL (Taban Aylığı)+ %10 (Refah Payı) + %25} + {%20] Toplamda yüzde 88

2027 için 6'şar aylık dönemler itibarıyla;

  • {7.500 TL(Taban Aylığı) + %20 + {%15] Toplamda yüzde 46

VERİLEN İLK TEKLİF NE KADARDI?

Hükümetin teklifi şu şekilde oldu:

  • 2026 yılı: İlk 6 ay yüzde 10, ikinci 6 ay yüzde 6 zam
  • 2027 yılı: İlk 6 ay yüzde 4, ikinci 6 ay yüzde 4 zam

Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın, zam teklifinin ardından açıklama yaptı. Yalçın, teklifi reddettiklerini, ortada pazarlık yapacak bir teklif görmediklerini söyledi.

İKİNCİ TEKLİF NE KADAR OLDU?

Hükümet memura toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 2026 için yüzde 10+6 zamma ilave olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıklamasında "Bu teklif müzakere edilebilir bir teklif değil" dedi.


