'Lig bitti, fark kapanmaz' dedi, tartışma başlattı!
Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin ikinci haftadaki puan kaybı sonrası 'Lig bitti' çıkışıyla gündemi salladı. Galatasaray'ın geçen sezonki performansını örnek göstererek, 5 puanlık farkın kapanmasının imkansız olduğunu savundu. Bu açıklamalar futbolseverlerde büyük merak ve tartışma yarattı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 13:58, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 14:00
Serdar Ali Çelikler, Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası "lig bitti" çıkışıyla dikkat çekti.
Çelikler, 5 puanlık farkın kapanmayacağını söyleyerek Galatasaray'ın geçen sezonki serisini hatırlattı.
Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, sert ifadeler kullandı.
Çelikler,
"Lig bitti diyebilir miyim? Dedim ya ilk hafta. Lig 5 puan kapanmaz. Nasıl kapatacaksın abi? Bu köprünün altından çok sular akar diyorlar ama öyle bir köprü yok, öyle bir su yok"
ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın geçen sezonki performansını hatırlatan Çelikler, "5 puan kapanmaz. Nasıl kapatacaksın abi? Bu köprünün altından daha çok sular akar, dur daha 2.haftadayız. Öyle bir köprü, su yok. Galatasaray 4 beraberlik 1 mağlubiyetle kapattı. Su mu akmaz." dedi.