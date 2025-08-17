Denizde kaybolan liseli Ali'nin cansız bedeni bulundu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'nde 4 gün önce denize girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.

Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Kumbağ Karakol Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri ile AFAD ekiplerinin deniz ve karada sürdürdüğü arama çalışmaları sonucu A.B. isimli gencin cansız bedeni Dut Limani mevkiinde bulundu. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Buradaki incelemelerin ardından cenaze hastane morguna götürüldü.

A.B. 4 gün önce Kumbağ'da denize girdikten sonra şiddetli fırtınanın da etkisiyle kaybolmuştu.