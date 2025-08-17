Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü
Erzurum'da, iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 18:27, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 18:30
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 ES 7768 otomobil ile 53 AAT 761 plakalı otomobil, Erzurum-Tortum kara yolu Dumlu Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti.