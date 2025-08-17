Turizmin Kalbi Antalya'da Tarihi Rekor: 230 Bin Yolcu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanında tüm zamanların yolcu rekoru kırıldığını belirtirken, rekor paylaşımını tercih ettiği mecra sadece Next Sosyal oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 18:36, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 18:38
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'ndadün tüm zamanların yolcu rekoru kırıldığını, sadece bir günde 230 bin 2 yolcu ağırlandığını bildirdi.
Uraloğlu, rekor paylaşımını sadece Next Sosyal hesabından yaparak, "Rekorlarımız sadece Next'te." ifadesini kullandı.
Antalya Havalimanı'nda16 Ağustos'ta tüm zamanların yolcu rekoru kırıldığının bilgisini veren Uraloğlu, "Sadece bir günde 230 bin 2 yolcu ağırladık.Turizmin başkenti Antalya'mız, güçlü ulaşım altyapımızla rekorlara koşmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.