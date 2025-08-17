Kentsel Dönüşümde İstanbul'da Zirve O İlçenin!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Turizmin Kalbi Antalya'da Tarihi Rekor: 230 Bin Yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanında tüm zamanların yolcu rekoru kırıldığını belirtirken, rekor paylaşımını tercih ettiği mecra sadece Next Sosyal oldu.

17 Ağustos 2025
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'ndadün tüm zamanların yolcu rekoru kırıldığını, sadece bir günde 230 bin 2 yolcu ağırlandığını bildirdi.

Uraloğlu, rekor paylaşımını sadece Next Sosyal hesabından yaparak, "Rekorlarımız sadece Next'te." ifadesini kullandı.

Antalya Havalimanı'nda16 Ağustos'ta tüm zamanların yolcu rekoru kırıldığının bilgisini veren Uraloğlu, "Sadece bir günde 230 bin 2 yolcu ağırladık.Turizmin başkenti Antalya'mız, güçlü ulaşım altyapımızla rekorlara koşmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

