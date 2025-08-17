ABD'den açıklama: Putin toprak tavizi vermeye razı

Kentsel Dönüşümde İstanbul'da Zirve O İlçenin!
Kentsel Dönüşümde İstanbul'da Zirve O İlçenin!
Turizmin Kalbi Antalya'da Tarihi Rekor: 230 Bin Yolcu
Turizmin Kalbi Antalya'da Tarihi Rekor: 230 Bin Yolcu
Disipline sevkedilen Mücahit Birinci, Ak Parti'den istifa etti
Disipline sevkedilen Mücahit Birinci, Ak Parti'den istifa etti
Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!
Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!
Gelibolu'da orman yangını: Şehitlikler ziyarete kapatıldı
Gelibolu'da orman yangını: Şehitlikler ziyarete kapatıldı
Türkiye'de 5 Bin 231 Yangın: Çıkış Noktası Çoğunlukla Orman Dışı
Türkiye'de 5 Bin 231 Yangın: Çıkış Noktası Çoğunlukla Orman Dışı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız
Vergi-ceza ihbarnameleri insan müdahalesi olmadan hazırlanıyor
Vergi-ceza ihbarnameleri insan müdahalesi olmadan hazırlanıyor
Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı
Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı
'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması 1 milyon aileye ulaştı!
'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması 1 milyon aileye ulaştı!
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Aidatlar kiralarla yarışıyor! Bakanlık sıkı denetim başlatıyor
Aidatlar kiralarla yarışıyor! Bakanlık sıkı denetim başlatıyor
Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
Hız sınırları ne olacak?
Hız sınırları ne olacak?
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Resmi İstatistik Programı güncellendi
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
Bakan Tekin: Norm açığı olan illere 2. il dışı tayin yapılacak
Ana sayfaHaberler Dünya

ABD'den açıklama: Putin toprak tavizi vermeye razı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, barış anlaşmasının bir parçası olarak "Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin verilmesini" kabul ettiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 19:23, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 19:23
Yazdır
ABD'den açıklama: Putin toprak tavizi vermeye razı

ABD ile Rusya arasındaki müzakereleri yürüten Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Amerikan CNN kanalına verdiği röportajda, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası barış anlaşmasına ilişkin açıklamalar yaptı.

Witkoff, "ABD ve diğer Avrupa ülkeleri, (Ukrayna'ya) güvenlik garantilerini kapsayacak şekilde 5. maddeye benzer bir madde sunabilecekleri konusunda bir anlaşmaya vardık. Putin, NATO üyeliğinin kırmızı bayrak olduğunu söyledi. Dolayısıyla tartıştığımız şey, bunun geçerli olduğunu varsaymak. Ukraynalıların da bunu kabul edebileceğini düşünüyoruz. Bu durumda, ABD'nin 5. maddeye benzer bir koruma sunabileceği konusunda bu tavizi elde edebildik." değerlendirmesini yaptı.

Witkoff, barış anlaşmasına böyle bir hükmün dahil edilmesini "Rusların ilk kez kabul ettiğini" ve bunun barış anlaşmasına giden yolda çok önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

- Alaska Zirvesi'nin ardından Trump, ateşkes anlaşmasından barış anlaşmasına döndü

Witkoff, Trump ile Putin'i bir araya getiren Alaska Zirvesi'nin çok iyi geçtiğini vurgulayarak, buradaki görüşmelerin ardından Başkan Trump'ın ateşkes anlaşması yerine doğrudan barış anlaşmasına yöneldiğini belirtti.

Witkoff, "Bu toplantıda barış anlaşması için gerekli olan diğer tüm unsurlar konusunda o kadar büyük ilerleme kaydettik ki, Başkan Trump da artık bu noktaya odaklandı." şeklinde konuştu.

"Savaşı çok hızlı bir şekilde kalıcı olarak sona erdirecek bir barış anlaşması imzalamaya kararlıyız. Ateşkes sırasında tartışılması ve üzerinde anlaşılması gereken her türlü sorunu aştık." yorumunu yapan Witkoff, şu anda taraflar arasında kapsamlı bir barış anlaşması için gerekli olan ivmenin oluştuğunu dile getirdi.

- Putin, toprak takası konusunda taviz vermeye razı

Öte yandan Witkoff, Alaska Zirvesi'nde Trump ile Putin arasında yapılan görüşmelerde, Putin'in Ukrayna ile toprak takası konusunda bazı tavizler vermeye razı olduğunu söyledi.

Witkoff ayrıntılara girmeden, Putin'in uzun süredir hedefinde olan 5 bölgeden bazılarının idari sınırları yerine mevcut cephe hatlarını kabul edebileceğini ima etti.

Witkoff, "Ruslar, bu 5 bölgenin tümüyle ilgili olarak masada bazı tavizler verdi, bu konuyu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğiz. Umarım bu görüşmede bazı kararlar alabiliriz." dedi.

Rusya'nın tutumunun önceki görüşmelerden daha olumlu olduğunu kaydeden Witkoff, ancak tam bir barış anlaşması için hala yeterli olmadığını vurguladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber