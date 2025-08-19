29 İlde Yabancı Öğrenciler Uyum Sınıfları Açılacak
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 14.08.2025 Tarih ve 137709407 Sayılı 2025/62 Nolu Yabancı Öğrenciler Uyum Sınıfları Genelgesi ile, yabancı öğrenci sayısının yoğun olduğu Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Yalova illerinde yabancı öğrenciler uyum sınıfları açılacak.
İlgi:
- a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu.
- b) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu.
- c) 4857 sayılı İş Kanunu.
- ç) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.
- d) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
- e) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği.
- f) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.
- g) Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği.
- ğ) Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği.
- h) Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları Yönetmeliği.
- ı) 2014/21 sayılı Yabancılara Yönelik Eğitim - Öğretim Hizmetleri Genelgesi.
- i) 2020/7 Yabancı Öğrenciler Uyum Sınıfları Genelgesi.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda eğitimine devam eden yabancı öğrencilerin akademik dersleri takip edebilmeleri ve akranlarıyla iletişimlerini etkinleştirebilmeleri için gerekli olan Türkçe dil yeterliklerinin artırılması amacıyla 2014/21 sayılı Yabancılara Yönelik Eğitim - Öğretim Hizmetleri Genelgesi kapsamında uyum sınıfları açılarak yabancı öğrenciler bu sınıflara alınmıştır.
Uyum sınıfı uygulamaları ile ilgili Bakanlığımız tarafından yapılan saha araştırmaları sonucunda uyum sınıfı uygulamalarında değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Bu kapsamda, uyum sınıflarıyla ilgili yapılacak iş ve işlemler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir.
1) Uyum Sınıfının Tanımı ve Kapsamı
- a) Uyum sınıfları, yabancı öğrenci sayısının yoğun olduğu Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Yalova illerinde açılır.
- b) Uyum sınıflarına ilkokul ikinci sınıfta eğitimine devam eden yabancı öğrencilerden Türkçe dil düzeyleri yetersiz olanlar ile 2025 - 2026 eğitim öğretim yılı için bir defaya mahsus olmak üzere ilkokul üçüncü sınıftaki yabancı öğrencilerden Türkçe dil düzeyleri yetersiz olanlar kaydedilir.
- c) Uyum sınıflarının en az 10, en çok 30 öğrenciden oluşturulması esastır.
- ç) Okulda uyum sınıfına alınacak öğrenci mevcudunun 10 kişiden az olması durumunda bu öğrenciler uyum sınıfı açılan yakın bir okulda uyum sınıfına alınırlar.
- d) İl/ilçe merkezlerinde uyum sınıfına alınacak öğrenci mevcudunun 10 kişiden az olması durumunda il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün belirleyeceği bir okulda uyum sınıfı açılır.
- e) Uyum sınıflarında eğitim birbirini takip eden iki dönem şeklinde verilir.
2) Uyum Sınıflarına Alınacak Öğrencilerin Belirlenmesi ve Ölçme ve Değerlendirme
- a) Eğitim öğretim yılı başında bu Genelgenin 1. maddesinin (a) fıkrasında belirtilen illerde, ilkokul ikinci sınıf ve 2025 - 2026 eğitim öğretim yılı için bir defaya mahsus olmak üzere ilkokul üçüncü sınıfta öğrenim gören yabancı öğrenciler arasından uyum sınıflarına alınacakların belirlenmesi işlemleri yapılır.
- b) Uyum sınıflarına alınacak öğrenciler, eğitim öğretim yılının başında Bakanlıkça hazırlanan kriterler çerçevesinde, okul müdürlüklerince kurulacak komisyon tarafından yapılacak değerlendirme ile belirlenir.
- c) Okul müdürlüklerince kurulacak komisyon; okul müdürü veya okul müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında biri öğrencinin kendi sınıf öğretmeni olmak üzere en az 2 sınıf öğretmeninden oluşur.
- ç) Eğitim öğretim yılı içerisinde oluşacak nakil vb. durumlarda uyum sınıflarına alınma ve uyum sınıflarından ayrılma işlemleriyle ilgili usul ve esaslar Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.
- d) Uyum sınıfına kayıtlı öğrencilerin başarı durumları Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde uyum sınıfında derse giren öğretmenler tarafından değerlendirilir. Ders yılı sonunda bu öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır ve durumları e-Okul sistemine işlenir.
3) Uyum Sınıflarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgesi, Öğretim Programı ve Materyali
- a) Uyum sınıflarında Ek-1'de yer alan Haftalık Ders Çizelgesi uygulanır. Öğretim programları ise Bakanlıkça belirlenir.
- b) Haftalık ders çizelgeleri 30 ders saati olacak şekilde hazırlanır.
4) Uyum Sınıflarında Görevlendirilecek Öğretmenler
- a) Uyum sınıflarında öncelikle 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalışan öğretmenler olmak üzere Bakanlığımız bünyesinde görev yapan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler görevlendirilir. Öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda uyum sınıflarına ücret karşılığı öğretmen görevlendirmesi yapılır.
5) Veri Girişi
- a) Okulda uyum sınıfına alınacak öğrenciler için uyum sınıfları okul idaresi tarafından e-Okul sisteminde tanımlanır. Uyum sınıfına devam etmesi gerektiği belirlenen yabancı öğrenciler e-Okul sisteminde tanımlanan uyum sınıflarına alınır.
- b) Uyum sınıfındaki öğrenciler için devamsızlık ve benzeri bilgilerin e-Okul sistemine girişi uyum sınıfına alındıkları okul yönetimi tarafından sağlanır.
6) Diğer Hükümler
- a) Eğitim kuramlarının yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde uyum sınıfına alınan öğrenciler dikkate alınmaz.
- b) 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için uyum sınıflarının 2 ve 3. sınıf düzeyinde ayrı ayrı açılması esastır. Okulda herhangi bir sınıf düzeyi için uyum sınıfı oluşturacak öğrenci mevcudu bulunmaması durumunda iki sınıf düzeyi birleştirilerek uyum sınıfı açılır. Genelgenin 1. maddesinin (a) fıkrasında belirtilen 29 il dışındaki illerde kendi sınıfında öğrenimine devam eden yabancı öğrencilerden Türkçe dil düzeyi yetersiz olduğu için derslerini takip etmekte zorlananlar, kendi sınıflarında aldığı eğitime ilave olarak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğine göre halk eğitimi merkezleri tarafından yaş ve dil seviyelerine uygun olarak açılan Türkçe öğretimi kurslarına alınır.
- c) İlçe, il veya ülke genelinde eğitim öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, elverişsiz hava şartları ve benzeri doğal afetler ile hastalık/salgın hastalık gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülki idare amirince okullarda eğitim öğretime ara verilmesi durumunda, yapılamayan derslerin telafisi için okul yönetimleri ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır.
- ç) Bu Genelgenin 6. maddesinin (c) fıkrasına göre uzaktan eğitim yapılabilir. Bu durumda uyum sınıfları, Bakanlıkça aynı düzeyde sınıflar için uygulanacak usul ve esaslara tabidir.
- d) Uyum sınıflarında, yukarıda belirtilmeyen hususlara ilişkin iş ve işlemlerde İlgi'de kayıtlı mevzuat hükümleri uygulanır.
- e) 2020/7 sayılı Yabancı Öğrenciler Uyum Sınıfları Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.
İşte o genelge ve eki;
Ek: Uyum Sınıfları Ders Programı (1 Sayfa)