Togg'un sedan modelinin menzili güncellendi!

Togg'un Eylül ayından itibaren Türkiye'de talep toplayıp satışa sunacağı T10F modelinin net menzili belli oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 20:23, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 20:25
Elektrikli otomobil piyasasında Türkiye'de en sevilen ve en çok satılanlar arasında bulunan Togg ailesine yeni bir model daha ekleniyor.

Sedan olarak satışa sunulacak model olan T10F'in menzili güncellendi. 600 kilometre civarında menzile sahip olacağı duyurulan otomobilin net menzili WLTP'ye göre 623 kilometre oldu.

TESLA'DAN DAHA FAZLA MENZİLİ VAR

Tesla Model Y'nin Long Range modeline göre 37 kilometre daha fazla menzile sahip olan Togg T10F uzun yolda sürücüsünü şarj istasyonu aramadan seyahat ettirebilecek.

SON MODEL TEKNOLOJİ

WLTP standartlarına göre 623 kilometreye kadar menzil sunan T10F, yalnızca 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e şarj olabiliyor. 0'dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede ulaşan model, 218 beygir gücüne sahip elektrikli motoruyla performans konusunda da iddialı.

T10F'in iç tasarımı da teknolojiyle şekillendirildi. Araçta 12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı ile birlikte toplamda 41,3 inçlik bir dijital ekran alanı bulunuyor.

Dijital kokpit, hızlı mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası gibi teknolojilerle donatılan araç, sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

