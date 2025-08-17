Hakan Çakır'ın katil zanlıları ellerinde kılıçla düğüne saldırmışlar

Olay, 10 Ağustos akşamı Keçiören'de meydana geldi. İddialara göre, Hakan Çakır (22), kız kardeşi ve annesiyle evine gittiği sırada merdivenlerde oturan T.Z. (14) ve ağabeyi S.T. (17) ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Taraftarın yakınlarının da olaya dahil olmasıyla çıkan kavgada, Çakır ile babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Hakan Çakır hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan ağabeyi ve babası ise müşahedeye alındı. Olayla ilgili polis tarafından T.Z., S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden baba ve 3 oğlu tutuklanırken, U.K. ise serbest bırakıldı. Hakan Çakır'ı öldüren şahısların cinayetten bir süre önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Şahısların bir düğün sonrası sokakta eğlenen başka kişilere kılıç çektikleri görüldü.