Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Çanakkale'deki orman yangınında arı kovanları alevlere teslim oldu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. Bölgede yer alan arı kovanları ise alevlere teslim oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ağustos 2025 20:55, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2025 20:56
Çanakkale'deki orman yangınında arı kovanları alevlere teslim oldu

Yangın, dün saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köylerinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ederken, Ilgadere köyünde ormanlık alanda bulunan arı kovanları ise yandı. Yanan kovanlar ve alevlerin arasında kalan kaplumbağalar kameralara yansıdı. Çevredikiler, hayatta kalan kaplumbağaya su vererek rahatlattılar.

