Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatlarına sıkı denetim geliyor
Togg'un sedan modelinin menzili güncellendi!
Bakan Yumaklı'dan 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarına açıklama
Kentsel Dönüşümde İstanbul'da Zirve O İlçenin!
Turizmin Kalbi Antalya'da Tarihi Rekor: 230 Bin Yolcu
Disipline sevkedilen Mücahit Birinci, Ak Parti'den istifa etti
Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!
Gelibolu'da orman yangını: Şehitlikler ziyarete kapatıldı
Türkiye'de 5 Bin 231 Yangın: Çıkış Noktası Çoğunlukla Orman Dışı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız
Vergi-ceza ihbarnameleri insan müdahalesi olmadan hazırlanıyor
Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı
'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması 1 milyon aileye ulaştı!
Özlem Çerçioğlu: Özgür Özel de bana iftira attı
Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi?
Hız sınırları ne olacak?
Sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünü piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ilaç tedariki için 5 yeni model üzerinde çalışıyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de su tükeniyor
Samsun ve Zonguldak'ta orman sınırları değişti!
Büyük Marmara depremi'nin titreşimleri ilk kez duyuldu!
Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altında
Erdoğan: Barış için katkı sağlamaya hazırız
İstanbul'da fırtına gemi batırdı
Diyanet İşleri Başkanlığı astronom alacak
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Çocuğunuza giydirmeyin: Bakanlık resmen yasakladı
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
Ailesini evde rehin alan kişi, polisleri görünce 3. kattan atladı

Küçükçekmecek'de psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen E.Y., tartıştığı ailesini evde rehin aldı. Kendisine teslim olması yönünde çağrı yapan polis ekiplerinin eve girmeye çalıştığını gören E.Y., binanın 3'üncü katından aşağı atladı. Yaralanan E.Y. hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 19.30 sıralarında Söğütlüçeşme Mahallesi 2. Fidan Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen E.Y., henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı ailesini rehin aldı. Daireden gelen sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekipler gelmeden önce, binada yaşayan komşuları, E.Y.'nin kız kardeşini evden dışarı çıkarmayı başardı. Kendisini korumak için evin balkonuna kilitleyen E.Y.'nin annesi ise, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç ile kurtarıldı.

Bu sırada kendisine teslim olması yönünde çağrı yapan ve eve girmeye çalışan polis ekiplerini dinlemeyen E.Y., 3'üncü kattaki dairenin penceresinden atladı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen E.Y., yaralandı. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan şüpheli, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Eve giren polis ekipleri, E.Y.'nin yanında kalan erkek kardeşinin koluna bıçakla zarar verdiğini gördü. Yaralanan erkek kardeş de tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'KARDEŞİNİN KOLUNDA BIÇAK İZİ VARDI'

Olayın yaşandığı binada yaşayan Mehmet Aydoğdu, "Kız kardeşi geldi, bize sığındı. 1 gün değil, 2 gün değil, çekilmez bu. Polisleri aradık, geldiler. Polis gelince kapıyı açmadı. Kardeşiyle annesini rehin tutmuştu. Kardeşini bıçaklamıştı. Kardeşinin kolunda bıçak izi vardı. En son geldiğinde kendini camdan aşağı attı" dedi.

''ANNEMİ YUKARI GETİRİN' DİYE BAĞIRDI'

Olayı gören Osman Temur ise, "Ben sadece camdan atladığını gördüm. Cama çıktı. Oradan, 'Annemi yukarı getirin' diye bağırdı. Annesi tabi aşağı indirilince, cama çıktı oturur gibi yaptı. Sonra indi aşağı" ifadelerini kullandı.

