Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Ancak iç ve doğu bölgelerde normallerin üzerine çıkacak.

En yüksek sıcaklık ise yine Güneydoğu Anadolu'da, 40 dereceye kadar ulaşacak.

Hafta boyunca ülke genelinde etkili bir yağış beklenmiyor. Yalnızca kuzey kesimlerde yerel sağanak geçişleri görülebilir.

3 büyük ilde hava durumu

İstanbul'da pazartesi ve çarşamba günü kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Sıcaklık hafta boyunca 31-32 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 22 ile 25 derece arasında değişecek.

Ankara ve İzmir'de yağış yok. Hava açık ve az bulutlu olacak. Her iki kentte de gündüz sıcaklığı 35 dereceye kadar çıkacak.

Gece sıcaklığı Ankara'da 20, İzmir'de ise 24 derece olacak.



