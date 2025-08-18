Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Virajı alamayan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"18.08.2025 Pazartesi günü saat 06.15'te İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Sancaktepe İlçesi Paşaköy mahallesi mevkiinde Tokat İstikametinden Tekirdağ İstikametine seyir halinde bulunan yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmıştır.

Olayda ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 35 yolcudan 3'ü hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştır. yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."