Yayıncı 'Jrokez' Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti
Sosyal medya platformlarında yaptığı yayınlarla tanınan "Jrokez" lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, Ankara'da yaşadığı apartmanın 12. katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 08:09, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 08:22
Oğuzhan Dalgakıran'ın (Jrokez), dengesini kaybedip Ankara'da yaşadığı 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yaşanan üzücü olayla ilgili adli incelemelerin sürdüğü belirtildi.
Hayatını kaybeden Oğuzhan Dalgakıran'ın (Jrokez) son paylaşımı da ortaya çıktı.