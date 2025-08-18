Google'a Avustralya'da 55 milyon dolar rekabet cezası
Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), Google'ın ülkedeki en büyük iki telekom şirketiyle yaptığı anlaşmalarla rakip arama motorlarını dışladığını açıkladı. Şirket, rekabeti engellediği gerekçesiyle 55 milyon Avustralya Doları (35,8 milyon dolar) ceza ödemeyi kabul etti.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 08:35, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 08:36
ACCC'nin incelemesine göre Google, Android telefonlara kendi arama uygulamasının önceden yüklenmesi için telekom şirketlerine ödeme yaptı. Bu uygulamanın rekabeti engellediği sonucuna varan kurum, şirkete para cezası verdi.
Google, ihlali kabul ederek 55 milyon Avustralya Doları (yaklaşık 35,8 milyon dolar) tutarındaki cezayı ödemeyi kabul etti.