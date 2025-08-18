Çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi
Kayseri'de Erciyes Dağı'nda çadırda kalan evli çift, karbonmonoksit gazından zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 09:10, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 09:08
Tekir Yaylası'ndaki kamp alanında kiraladıkları çadırda kalan Mustafa K. ve eşi Fatmagül K'den haber alamayan yakınları jandarma ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine çadıra giden ekipler, çifti hareketsiz halde buldu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen çiftin cenazeleri Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.