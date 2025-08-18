Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
Yasak başladı: Başkent'te o cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda
Çanakkale ve Adana yangınları büyük ölçüde kontrol altında
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Dünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Tarım Sayımı: 450 Bin Üreticinin Bilgisi Sisteme Girdi
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!
Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatlarına sıkı denetim geliyor
Togg'un sedan modelinin menzili güncellendi!
Bakan Yumaklı'dan 'Türkiye'de yapay et üretilecek' iddialarına açıklama
Kentsel Dönüşümde İstanbul'da Zirve O İlçenin!
Turizmin Kalbi Antalya'da Tarihi Rekor: 230 Bin Yolcu
Disipline sevkedilen Mücahit Birinci, Ak Parti'den istifa etti
Bakanlık Harekete Geçti: Okul Çantası ve Kırtasiyeye Sıkı Takip
Hırsız öyle bir ısırdı ki; literatüre girmeye aday!
Gelibolu'da orman yangını: Şehitlikler ziyarete kapatıldı
Türkiye'de 5 Bin 231 Yangın: Çıkış Noktası Çoğunlukla Orman Dışı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Yarın 81 ilde iş bırakacağız
Vergi-ceza ihbarnameleri insan müdahalesi olmadan hazırlanıyor
Beyaz eşya vaadiyle iki tetikçi tutup eşini ve dükkanını kurşunlattı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Organize suç örgütlerine operasyon: 41 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ayrı suç örgütüne yönelik 5 ilde yürütülen operasyonlarda 41 şüphelinin yakalandığını, 26'sının tutuklandığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 09:53, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 10:03
Yazdır

Yerlikaya, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma ekiplerince 5 ilde 5 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 41 şüphelinin yakalandığını duyuran Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"1 milyar 200 milyon lira hesap hareketi bulunan 26 şüpheli tutuklandı. 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu, Aydın'da baskı, cebir ve tehditle işletmeleri haraca bağladıkları, Hakkari'de yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Ankara ve Balıkesir'de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Mersin'de '6136 sayılı Kanun'a muhalefet ve silah kaçakçılığı' suçlarını işledikleri şüphesiyle bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda tutuklanan 26 şüpheliye ait 1 milyar 200 milyon lira para hareketinin olduğu tespit edildi ve banka hesapları hakkında tedbir kararı verildi."

Yerlikaya, valileri, operasyonu koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarını, Jandarma KOM Daire Başkanlığını, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarını, jandarma ve MASAK çalışanlarını kutladı, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürütülen mücadelenin ve operasyonların kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

