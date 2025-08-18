Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Sosyoekonomik Seviye çalışmasına göre, 2023 yılında Türkiye'de en düşük sosyoekonomik seviye Çamoluk'ta, en üst seviye ise Çankaya'da oluştu. Türkiye genelinde hanehalklarının yalnızca %1,1'i en üst sosyoekonomik seviyede yer alırken, diğer gruplara dağılım şu şekildedir:

%1,1 en üst seviye

en üst seviye %11 üst seviye

üst seviye %16,4 üst altı seviye

üst altı seviye %19,7 üst orta seviye

üst orta seviye %16,5 alt orta seviye

alt orta seviye %18,6 alt seviye

alt seviye %16,7 en alt seviye

Başlıca Şehirlerde Sosyoekonomik Dağılım

Ankara

%2,5 en üst seviye

en üst seviye %16,5 üst seviye

üst seviye %20 üst altı seviye

üst altı seviye %17,5 üst orta seviye

üst orta seviye %17,4 alt orta seviye

alt orta seviye %14 alt seviye

alt seviye %12,2 en alt seviye

İstanbul

%2,4 en üst seviye

en üst seviye %16,4 üst seviye

üst seviye %19 üst altı seviye

üst altı seviye %18,6 üst orta seviye

üst orta seviye %17,2 alt orta seviye

alt orta seviye %13,8 alt seviye

alt seviye %12,6 en alt seviye

İzmir

%1,2 en üst seviye

en üst seviye %12,4 üst seviye

üst seviye %17,6 üst altı seviye

üst altı seviye %18,8 üst orta seviye

üst orta seviye %17,8 alt orta seviye

alt orta seviye %17,1 alt seviye

alt seviye %15 en alt seviye

Sosyoekonomik Seviyede Lider İller ve İlçeler

En üst ve üst seviyede yer alan hanehalklarının %28,6'sı İstanbul'da, %11,5'i Ankara'da, %6,7'si İzmir'de, %3,9'u Bursa'da, %3,3'ü Antalya'da bulunuyor. İlçe düzeyinde ise en yüksek oranlar sırasıyla; %4,1 ile Çankaya (Ankara), %2,4 ile Kadıköy (İstanbul), ve %1,9 ile Yenimahalle (Ankara).

Sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçeler; Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) olarak sıralandı.

En düşük sosyoekonomik skora sahip ilçeler ise Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu) ve Bayramören (Çankırı) oldu.