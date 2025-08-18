Cumhurbaşkanı Erdoğan NEXT Sosyal'e katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yeni sosyal medya mecrası NEXT Sosyal'e katıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 11:22, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 11:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli sosyal medya platformu NEXT Sosyal'deki ilk paylaşımında, Erdem Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinden "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" mısrasına yer vererek, "Hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın "Başlıyoruz" etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer aldı.