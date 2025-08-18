Memurun toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Görüşmeler kapsamında, Kamu İşveren Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 12 Ağustos'ta düzenlenen toplantıda sendikalara ilk zam teklifini sunmuştu.

Bu toplantıda, hükümet sendikalara, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10 ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 4'lük zam öngören bir teklifte bulunmuştu.

Geçen hafta yapılan son görüşmede 2026'da önerilen zamma hükümetten ek teklif geldi. Memurların taban aylığında bin liralık artış önerildi. Tarafların bu hafta yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Kamu işveren heyeti tarafının ikinci bir teklifte bulunması öngörülüyor.

Uzlaşı çıkması durumunda süreç bu hafta tamamlanabilir. Toplu sözleşmede süreç en geç 31 Ağustos'ta sona erecek. Bu tarihe kadar uzlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Hakem Kurulunun vereceği karar bağlayıcı olacak.

Elde edilecek kazanımlar 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini etkileyecek.