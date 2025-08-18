Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, Batı Akdeniz'in batısında (Kaş-Kumluca) rüzgarın, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.