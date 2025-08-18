Tarım-Orman Çalışanları İş Bıraktı

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'nun yetkili sendikası Toç Bir-Sen, Kamu İşvereni'nin 8. Dönem Toplu Sözleşme teklifine tepki göstererek iş bırakma kararı almıştı. Sendikanın 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü için aldığı karar doğrultusunda, hizmet koluna bağlı tüm kurumlarda çalışanlar iş bıraktı.

Toç Bir-Sen'den yapılan açıklamada, "8. Dönem Toplu Sözleşmesinde Kamu İşvereni'nin, kamu çalışanlarının emeğini yok sayan ve günün ekonomik gerçekleriyle uyuşmayan teklifini protesto etmek, taleplerimizi daha güçlü dile getirmek için hizmet kolumuzdaki tüm kurumlarda eş zamanlı olarak iş bırakıyor, emeğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz" denildi.