İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
İHH tarafından Ankara'da düzenlenen tatbikata 1350 gönüllü katıldı, kentsel, suda ve doğada arama kurtarma çalışmaları yapıldı.
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 14:21, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 14:19
İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetimi, Ankara'da düzenlediği 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatını başarıyla tamamladı. Tatbikata Türkiye'nin farklı illerinden gelen 1350 Afet Yönetimi gönüllüsü katıldı.
Tatbikatta kentsel alanlarda enkaz kaldırma, suda arama-kurtarma ve doğada mahsur kalanlara yönelik kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Senaryo gereği farklı afet türlerine karşı uygulamalı müdahale yöntemleri sergilendi.