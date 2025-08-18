Aydın'da belediye çalışanlarına zam

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde, ayrıca belediyeye bağlı şirketlerde görev yapan personelin aylık ücretlerine yüzde 23 oranında ara zam yapıldı.

Alınan karar doğrultusunda en düşük taban aylık maaş 40 bin TL'ye yükseltildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, uzun süredir üzerinde çalışılan düzenlemenin hayata geçirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

- Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz."

