Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Taraflar Bir Araya Geliyor: Hükümetin Son Teklifi Görüşülecek
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Dünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Tarım Sayımı: 450 Bin Üreticinin Bilgisi Sisteme Girdi
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!
Onarımı süren Hatay Havalimanı 1 Eylül'de uçuşlara açılacak

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, onarım ve gelişim çalışmaları nedeniyle 1 Ağustos'ta yolcu trafiğine kapatılan Hatay Havalimanı'nın 1 Eylül itibarıyla tekrar uçuşlara açılacağını söyledi.

18 Ağustos 2025 15:26
Onarımı süren Hatay Havalimanı 1 Eylül'de uçuşlara açılacak

Masatlı, havalimanında yaptığı basın açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin havalimanına da ciddi ölçüde zarar verdiğini söyledi.

Havalimanının, aldığı hasara rağmen ekiplerin özverili ve koordineli çalışmaları sayesinde hizmet vermeye devam ettiğini belirten Masatlı, sınırlı kapasiteye rağmen uçuş operasyonlarının başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Masatlı, havalimanında yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki güçlü devletimiz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın uhdesinde ivedi şekilde Hatay Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi Projesi'ni devreye almıştır. Bu mega proje, mevcut pistin yenilenmesinden yeni bir pistin inşasına, yeni paralel taksi yollarının yapımından apronun yenilenmesine, çevre düzenlemesinden yeni güvenlik unsurlarına ve altyapısının yenilenmesine kadar tüm detayları içermektedir."

Sefer sayısı 21'den 49'a çıkarılacak

Havalimanının, 1. etap işlerinin ivedilikle tamamlanıp daha yüksek kapasitede hizmet vermesi için 1 Ağustos'ta uçuşlara kapatıldığını anımsatan Masatlı, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada ekiplerimizin yoğun mesaisiyle 1 Eylül itibarıyla çok şükür ki Hatay Havalimanı'mızı tekrar uçuşlara açıyoruz. 1 Eylül itibarıyla 2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre ebatındaki yeni yardımcı pist, yeni pist ile apron arasındaki bağlantı taksi yolu, yeni apron, regülatör binası ve ısı merkezi tamamlanarak devreye alınacaktır. Yeni pist ve apronun hizmete girmesiyle Hatay Havalimanı'nda önemli bir kapasite artışı sağlanacaktır. Haftalık tarifeli sefer sayısının 21'den 49'a çıkarılması planlanmıştır. İstanbul, Sabiha Gökçen ve Esenboğa havalimanları seferlerine ilave olarak bir müjde vermek gerekirse de deprem sonrasında ilk kez dış hatlar seferi olarak Kıbrıs Ercan Havalimanı'na da tarifeli uçuşlar başlatılacaktır."

İlk etabın ardından, ana pist inşaatı, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre yolu ve duvarı imalatları ile diğer destekleyici altyapı imalatlarının aşamalı olarak devam edeceğini dile getiren Masatlı, bu çalışmaların tamamlanmasıyla havalimanının kapasitesinin ve hizmet kalitesinin Hataylılara yakışacak şekilde yükseltileceğini vurguladı.

Masatlı, göreve geldikleri ilk günden itibaren söz verdikleri gibi Hatay'ın dünyada marka şehir olması adına seferberlik ruhuyla çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Hatay'ın mega projelerinin bir bir devreye alındığını belirten Vali Masatlı, şunları kaydetti:

"Hatay'ımızın eskisinden daha güzel, güçlü ve sağlam olması, her alandaki potansiyelini en yüksek derecede kullanabilecek bir şehir olarak gelişimi için çalışılmaktadır. 1 Eylül Pazartesi itibarıyla başlayacak uçuşlarımızın Hatay'ımıza, Hatay'ımızı ziyaret edecek Hatay sevdalılarına ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

