Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Taraflar Bir Araya Geliyor: Hükümetin Son Teklifi Görüşülecek
Taraflar Bir Araya Geliyor: Hükümetin Son Teklifi Görüşülecek
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Dünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Dünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Tarım Sayımı: 450 Bin Üreticinin Bilgisi Sisteme Girdi
Tarım Sayımı: 450 Bin Üreticinin Bilgisi Sisteme Girdi
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur

Devlet Memurları Konfederasyonu (DMK) Genel Başkanı Osman Kaya, bugün gerçekleştirilen iş bırakma eylemine ilişkin yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının kanunla güvence altına alınmış sendikal haklarını hatırlatarak, bu hakları engellemeye kalkışanlara karşı en sert yanıtın verileceğini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 15:25, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 15:26
Yazdır
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur

Kaya, eyleme katılan kamu görevlilerine yönelik olası baskı, mobbing veya idari yaptırım girişimlerine karşı uyarıda bulunarak, üyelerin haklarının DMK'nın teminatı altında olduğunu belirtti.

Yasal Güvence Açık: "Üyelerimiz Koruma Altındadır"

Kaya, açıklamasında 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 18. maddesine atıfta bulundu. İlgili maddede; "Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez" hükmünün yer aldığını hatırlattı.

"Bu madde yalnızca bir yasal düzenleme değil, aynı zamanda kamu görevlilerinin sendikal faaliyetlerde bulunma hakkının temel güvencesidir. Bugün iş bırakma eylemine katılan tüm üyelerimiz, bu hüküm sayesinde hukuken koruma altındadır. Buna rağmen üyelerimize karşı baskı kurulması, açıkça hukuku ihlal etmek anlamına gelecektir." ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Osman Kaya, kamu yöneticilerine doğrudan seslenerek, sendikal hakları gasp etmeye yönelik girişimlerin karşısında DMK'nın duracağını vurguladı:

"Buradan tüm idarecilere sesleniyoruz: 4688 sayılı Kanun'un açık hükmüne rağmen iş bırakma eylemine katılan üyelerimize yönelik herhangi bir baskı, tehdit ya da idari işlemde bulunanlar, karşılarında yalnızca üyelerimizi değil, Devlet Memurları Konfederasyonu'nun bütün hukuk mekanizmasını bulacaktır. Biz, üyelerimizin yanında dimdik duruyoruz. Kimse bu iradeyi test etmeye kalkışmasın."

Hiçbir baskı, hiçbir tehdit bizleri durduramaz!

Kaya, iş bırakma eylemlerinin yalnızca bir günlük tepkiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda kamu çalışanlarının uzun süredir biriken sorunlarına dikkat çekmenin en meşru yolu olduğunu belirtti."Bugün ortaya koyduğumuz tavır, yalnızca bugünün meselesi değildir. Kamu çalışanları yıllardır artan ekonomik zorluklar, adil olmayan çalışma koşulları ve görmezden gelinen talepler karşısında seslerini yükseltmektedir. İş bırakma eylemi, bu onurlu mücadelenin güçlü bir sembolüdür. Hiçbir baskı, hiçbir tehdit, bu kararlı yürüyüşü durduramayacaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber