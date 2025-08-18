16 yaşındaki alkollü sürücü yolda yürüyen aileye çarptı: 1 bebek öldü

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, ailenin yolda yürümesi ve motosikletin trafikte seyretmesi yer aldı.

Ölen bebeğin annesinin, kaza sırasında işte olduğu öğrenildi.

Sürücü belgesinin bulunmadığı ve 0,67 promil alkollü olduğu belirlenen Enes B, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralanan sürücü ile yaya Emine Bilgin (55), kızı Fatma Nur Bilgin (18), torunları Miraç Yivli (3) ve 9 aylık Miran Yivli, sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

