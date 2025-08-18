Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Taraflar Bir Araya Geliyor: Hükümetin Son Teklifi Görüşülecek
Taraflar Bir Araya Geliyor: Hükümetin Son Teklifi Görüşülecek
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Dünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Dünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Tarım Sayımı: 450 Bin Üreticinin Bilgisi Sisteme Girdi
Tarım Sayımı: 450 Bin Üreticinin Bilgisi Sisteme Girdi
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti

Mersin'den Adana'ya gelirken yolda gargara yapan avukat Onur Mirici, denetimde 1.12 promil alkollü çıktı ve ehliyetine el konuldu. Hastanedeki testinde sonuç 0.10 promil çıkınca konu yargıya taşındı. Mahkeme, cezayı iptal etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 16:10, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 16:12
Yazdır
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti

Geçtiğimiz Mayıs ayında ailesiyle birlikte Mersin'e giden Avukat Onur Mirici (37), dönüş yolculuğundayken diş eti rahatsızlığı nedeniyle, ağız bakım suyuyla gargara yaptı. Mirici, aracıyla yolda seyir halindeyken trafik kontrolüne girdi. Mirici, ekiplerin alkolmetreyi üfletmesiyle 1.12 promil alkollü çıktı.

Test yaptırdı, alkol düşük çıktı

Avukat Mirici, her ne kadar alkol kullanmadığını söylesede 6 ay ehliyetine el koyuldu, 9 bin 267 lira ceza kesildi. Karakolda ifade veren Mirici, daha sonra Mersin Toros Devlet Hastanesi'nde, 'etanol testi' yaptırdı, kanında 0.10 promil alkol tespit edildi. Bunun üzerine Mirici, kendisi gibi avukat olan eşi Nalan aracılığıyla Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu ve mahkeme cezayı iptal etti.

"Ağız bakım suyuyla gargara yapmıştım, içeriğinde de alkol varmış"

Yaşadığı süreci İhlas Haber Ajansı'na anlatan avukat Onur Mirici, "Polis çevirmesine girdim ve alkolmetreye üfledim. 1.12 promil alkollü çıktım. Ehliyetime el koydular ve para cezası kestiler. Bende alkollü olmadığım için gidip kan testi yaptırdım. Test sonucu da 0.10 promil çıktı. Yoldayken ağız bakım suyuyla gargara yapmıştım. Onun içeriğinde de alkol varmış. Hiç dikkat etmemiştim" dedi.

"Vatandaşlarda cezalara itiraz edebilir"

Cezasının iptal edildiğini ve kararın emsal teşkil ettiğini belirten Mirici, "Alkollü araç kullanılmasına karşıyım. Vatandaşlarda alkollü araç kullanmamalı. Eğer çevirmeye girdiklerinde alkol kullanmadıkları halde başlarına böyle bir durum gelirse mutlaka kan testi yaptırsınlar ve cezaya itiraz etsinler" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber