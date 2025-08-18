Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Taraflar Bir Araya Geliyor: Hükümetin Son Teklifi Görüşülecek
Taraflar Bir Araya Geliyor: Hükümetin Son Teklifi Görüşülecek
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Dünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Dünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Tarım Sayımı: 450 Bin Üreticinin Bilgisi Sisteme Girdi
Tarım Sayımı: 450 Bin Üreticinin Bilgisi Sisteme Girdi
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma

Bolu'da, bir teknoloji mağazasında cep telefonlarının peşin fiyata satılmayıp, yalnızca senetli, vade farkı koyularak taksitle satış yapılmasına tepki gösteren Mahmut Alan, Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Ekipler, şikayetin ardından söz konusu mağazada denetim yapıp Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında işlem başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 16:19, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 16:25
Yazdır
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma

Bolu'da dün Hükümet Meydanı'nda bulunan, teknoloji ürünlerinin satıldığı bir mağazaya giden Mahmut Alan, peşin ödeme ile cep telefonu satın almak istedi. Mağaza yetkilileri, satışların yalnızca senetle, taksitli şekilde vade farklıyla olduğunu söyledi. Alan, piyasa fiyatı 62 bin TL olan cep telefonunun 15 ay taksitle 140 bin TL'den satılmasına tepki gösterdi.

Alan, peşin ödeme teklifini reddeden mağazadan ayrılırken, iş yeri görevlileriyle yaşadığı tartışmayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Alan, kayıtlarla Bolu Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

Şikayet üzerine mağazada denetim yapıldı

Şikayet üzerine Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bugün mağazaya giderek denetim yaptı. Mağazadaki bazı ürünlerde peşin fiyat etiketinin bulunmaması, yalnızca taksitli ve vade farklı fiyatların olduğu gerekçesiyle Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında tutanak tutulup işlem başlatıldı.

'Alacaksan taksitli fiyatını ödeyeceksin denildi'

Denetim sırasında gazetecilere açıklama yapan Mahmut Alan, mağazanın fırsatçılık yaptığını belirterek, "Arkamda görmüş olduğunuz mağazaya telefon almaya geldiğimizde bize peşin parayla telefon veremeyecekleri söylendi. 'Almak istiyorsan taksitli fiyatını ödeyeceksin' dedi. Yani piyasa fiyatı 62 bin TL olan cep telefonunu 140 bin TL ödersek alabileceğimizi söyledi. Bu benim çok garibime gitti. Benim gibi birçok kişi olduğunu öğrendim. Yani resmen burada insanların zor durumda olmasından fırsatçılık yapıyorlar. Sizi taksitle almaya yönelik zorlamış oluyorlar. Peşin parayla alamadık telefonu, vermiyorlar. Videoda da zaten kayıtlı. Taksitli fiyatını öderseniz telefonu alabilirsiniz diyor. Yani burası Türkiye Cumhuriyeti ve kanunlar var. Ticaret hukuku var. Hadi her şeye uydurdular diyelim. Ya bu ticari ahlaka sığmaz" dedi.

Mağaza yetkilileri ise söz konusu durumun satış politikaları olduğunu belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber