'Adınız FETÖ'ye karıştı' diyerek vurgun yapan 3 şüpheli tutuklandı

Olay, geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ta meydana geldi. Bir kadını arayan dolandırıcılar, "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek önce korkuttu ardından para istedi. Kadın, dolandırıcıların yönlendirmesiyle banka hesabına 580 bin lira gönderdi. Daha sonra şüphelilerden biri kadının evine giderek yaklaşık 2 milyon 120 bin lira değerindeki altınları da alıp kayıplara karıştı.

Dolandırıldığını anlayan kadın polise başvururken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 100'den fazla güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. İstanbul ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu illerde yapılan eş zamanlı operasyonla E.B., D.G. ve M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.