Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Dünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğrettiğimiz şey şu, yıllarca bir sürü sınava girdik. Her sınavda ortalama bir İngiliz vatandaşının bilmediği gramatik kuralları çocuklara test sınavlarında sorduk. Bu şekilde dil öğrettiğimizi varsaydık, bir, bu mantığı değiştirmemiz lazım." dedi.

Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kızılcahamam'daki bir otelde düzenlenen "İngilizce Dersi Öğretim Programı Eğitici Eğitimi" programına katıldı.

Bakan Tekin, yabancı dil eğitimiyle ilgili kamuoyunda eleştirilerin bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'de zorunlu eğitim içerisinde yabancı dile, OECD ortalamasının yaklaşık 2 katına yakın zaman ayrıldığını belirten Tekin, "Zamanla ilgili problemimiz yok. Peki, öğretmen mi yetersiz? Öğretmenlerimizle ilgili de problem yok. Peki, materyal mi eksik? Materyalde de sorunumuz yok." dedi.

Öğrencilere İngilizce öğretilirken nasıl öğretileceğine dair programlarda bir sorun olduğunun altını çizen Tekin, şunları kaydetti:

"Problem ne öğretmenimizde ne materyalimizde ne de ayırdığımız zamanda. Çocuklara ne öğreteceğimizle ilgili bir sorunumuz var. Öğrettiğimiz şey şu, yıllarca bir sürü sınava girdik. Her sınavda ortalama bir İngiliz vatandaşının bilmediği gramatik kuralları çocuklara test sınavlarında sorduk. Bu şekilde dil öğrettiğimizi varsaydık, bir, bu mantığı değiştirmemiz lazım. İkincisi ölçme değerlendirmeyle ilgili bir sorunumuz var. Bunları ben kendi tespitlerim olarak söylemiyorum. Müsteşarken nerede hata yapıyoruz sorusunu bilim insanlarına bir araştırma konusu haline dönüştürdük. Oradaki verileri ben biraz daha basitleştirerek sizlerle paylaşıyorum. Biz çocuklarımıza yaptığımız test sınavında o kadar detay ve gündelik hayattan uzak bir ölçme değerlendirme sistemi uyguluyoruz ki çocuklarımız İngilizceden ya da herhangi bir yabancı dili öğrenmekten imtina ediyorlar, korkuyorlar."

