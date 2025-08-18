Tarihçi Mete Tunçay hayatını kaybetti

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve kaldığı Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bu sabah yaşamını yitiren 89 yaşındaki Tunçay için Levent'teki Afet Yolal Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Tunçay'ın ailesi, yakınları ve dostları ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Tunçay'ın naaşı, cenaze aracına konuldu.

Mete Tunçay'ın cenazesi, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de çelenk gönderdi.

- Mete Tunçay kimdir?

Mete Tunçay, Türkiye'de siyasal düşünceler tarihi disiplininin gelişmesine önemli katkılar yapmış, "Türkiye'de Sol Akımlar" ve "Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması" gibi eserlerin yazarıdır.

Akademik hayatında birçok görev yapan Tunçay, Tarih ve Toplum ile Toplumsal Tarih dergilerinin yayımlanmasına öncülük etmiş ve Tarih Vakfının kurulmasında rol almıştır.

Tunçay, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümünün kurucu başkanı olarak çalışmış ve birçok akademik başarıya imza atmıştır.