Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Dünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Ali Yalçın'dan 'Bin TL' tepkisi: Yöntem doğru ama rakam yanlış

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), 8'inci Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işvereninin sunduğu tekliflere tepki göstermek amacıyla Ankara'da miting düzenledi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Taban aylığa 1000 TL zam önerdiler, yöntem doğru ama rakam yanlış dedik. 1000 TL'yle, memur cebindeki hangi deliği kapatsın? 26 gündür masa oyalanıyor, doğru düzgün teklif gelmiyor. Gelin şu meydanın sesine kulak verin" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 18:18, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 19:33
8'inci Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işvereninin sunduğu 2026 yılı için yüzde 10 artı 6, 2027 yılı için yüzde 4 artı 4 zam teklifine karşı çıkan memurlar, 81 ilde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Teklif ve uzlaşı sağlanamamasına tepki gösteren Memur-Sen ve beraberindeki sendikalar ise Ankara Anadolu Meydanı'nda miting düzenledi.

'GELİR VERGİSİNİN YÜZDE 15'E SABİTLENMESİNİ İSTİYORUZ'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sunulan rakamları yetersiz bularak reddettiklerini belirterek, "Dedik ki, böyle teklif olmaz, bu teklifle pazarlık yapılmaz. Daha sonra taban aylığa 1000 TL zam önerdiler, yöntem doğru ama rakam yanlış dedik. 1000 TL'yle, memur cebindeki hangi deliği kapatsın? O paraya market filesinin yarısı bile dolmaz. Bu ne Allah aşkına? Biz sadaka istemiyoruz, Biz emekliye, memura nefes aldıracak bir rakam bekliyoruz. Biz, refah payı istiyoruz. Çünkü geçmiş dönem kayıplarımız var. Taban aylığa sembolik bir dokunuş değil adam gibi artış istiyoruz, çünkü görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bağ koptu. Maaşlarımıza oransal zam istiyoruz, çünkü çalışanların alım gücü düştü, yoksulluk sınırının altına demir attı. Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini istiyoruz, çünkü kaşıkla verilen zam kepçeyle geri alınıyor. Hükümet, bütün bunları sağlayacak adil bir teklifle gelsin; masada uzlaşı, sahada bayram olsun diyoruz. 26 gündür masa oyalanıyor, doğru düzgün teklif gelmiyor" diye konuştu.

'ÇALIŞMA BARIŞI BOZULMASIN'

Önceki toplu sözleşmede 4688'in revizyonu için karar alındığını vurgulayan Yalçın, "Gereği yapılmadı. 1'inci dereceye 3 bin 600 vadedildi, 5 ay kaldı, hala adım atılmadı. Toplu sözleşme kazanımları dahi tasarruf adı altında elimizden alınmaya çalışıldı. Seyyanen zam emeklilere de yansıtılacak denildi, yansıtılmadı. Verilen sözler tutulmayacaksa, sözleşme hükümleri uygulanmayacaksa bu masa niye toplanıyor, bu sözler niye veriliyor? Biz bu çarpık tabloyu reddediyor, memuru itibarsızlaştıran bu anlayışa hayır diyoruz. Biz bunları söylerken bazı kesimler sözlerimizi çarpıtıp manipüle ediyor. O yüzden bir şeyi buradan açıklamam lazım, biz işçi kardeşlerimize verilen zammı asla çok görmüyoruz, bilakis onların alın terinin hakkı olarak görüyoruz. Biz çalışma barışı bozuluyor derken işçiye verilen zammı değil, memurdan esirgenmesini kastediyoruz. İşçi de bizim, memur da bizim. Emeklisi de bizim asgari ücretlisi de bizim. Emeğin ayrısı gayrısı olmaz. Ama biz diyoruz ki herkes emeğinin karşılığını alsın, çalışma barışı bozulmasın. Biz, gelirde adalet, ücrette denge istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır, alın terine yakışır bir ücret istiyoruz. Biz çözümden yanayız. Maliye Bakanına, Çalışma Bakanına buradan tekrar sesleniyorum. Zaman daraldı, imza için 1 günümüz kaldı. Gelin şu meydanın sesine kulak verin" ifadelerini kullandı.

