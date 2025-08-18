Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hakan Çakır cinayeti zanlıları kulak kesip sosyal medyada yayınlamış

Ankara'da öldürülen Hakan Çakır'ın katil zanlıların daha önce sosyal medyada yayınladığı ve bir kişinin kulağını kestiği görüntüler ilk kez ortaya çıktı.

Keçiören ilçesinde 1 ay önce aldığı çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada ağabey Hakkı Can Çakır (27) ve babası Şahin Çakır (53) ise bıçaklanarak yaralandı.

BABA VE 3 OĞLU TUTUKLANDI

Olaya karışan baba Cemal Z. (45) ile çocukları Taha Z., Samet Z. ve Emir Z. (19) ile U.K. gözaltına alındı. Baba ve 3 kardeş tutuklanırken, ailenin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri çok sayıda fotoğraf ve videolar tepki topladı.

PANTOLONUNDAN KILIÇ ÇIKARDI

Öte yandan, olaydan bir süre önce aynı grubun düğün sonrası sokakta eğlenen başka bir grupla kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, 10-15 kişilik grubun ara sokaktan çıktığı, en önde Emir Z. ve Samet Z.'nin bulunduğu ve düğün sonrası sokakta eğlenen başka bir gruba laf attıkları ve Emir Z.'nin, 'Aşağıdan mevzudan geliyoruz' dediği, kardeşi Samet Z.'nin de pantolonundan kılıç çıkardığı görüldü.

KULAK KESTİKLERİ GÖRÜNTÜ İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası Emir Z.'nin daha önceden sosyal medyada açtığı canlı yayında ise bir kişinin kulağını kestiği iddia edilmişti. O görüntülere ise ilk kez DHA ulaştı. Emir Z.'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, kalabalık bir gurubun bir kişiyi darbettiği ve bıçakla kulağının kesildiği görüldü. Yaralı kişinin kulağını tuttuğu anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

