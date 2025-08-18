Bakan Yerlikaya: Hiçbir organize suç örgütü ülkemizde barınamaz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ümraniye'de sokak ortasında eşini satırla öldürdü: 2 gözaltı

Ümraniye'de Özbekistan uyruklu Nıgına Sattarova (33), sokak ortasında eşi Ümit S. tarafından satırla öldürüldü. Cinayet sonrası olay yerinden kaçan Ümit S. ve cep telefonuyla aradığı arkadaşı Urinboy B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2 şüphelinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 20:35, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 22:02
Olay, saat 21.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümit S. iddiaya göre kıskançlık nedeniyle eşi Nıgına Sattarova ile tartışmaya başladı.Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Ümit S. sokak ortasında eşi Nıgına Sattarova'nın satırla boğazını keserek olay yerinden kaçtı. Olay yerinden kaçan Ümit S. kısa süre sonra cep telefonuyla arkadaşı Urinboy B.'yi aradı. Diğer yandan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemelerinde Sattarova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KADININ EŞİ VE EŞİNİN ARKADAŞI GÖZALTINDA

Polis ekipleri cinayet sonrası kaçan Ümit S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin ormanlık alana kaçtığı yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, orman ve çevresindeki sokaklarda arama yaptı. Polis ekipleri aramaların ardından Ümit S. (33) ve arkadaşı Urinboy B.'yi (25) yakalayarak gözaltına aldı. İfadelerinin alınması için Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

