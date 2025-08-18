Trump'tan siyah ceket giyen Zelenskiy'e: Bakın, bu hoşuma gidiyor

Bakan Yerlikaya: Hiçbir organize suç örgütü ülkemizde barınamaz
Bakan Yerlikaya: Hiçbir organize suç örgütü ülkemizde barınamaz
Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Önder Kahveci: Yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir
Önder Kahveci: Yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir
Konya'da Büyük Keşif: 4 Bin Yıllık Mühür, 2 Bin Yıllık Kalem!
Konya'da Büyük Keşif: 4 Bin Yıllık Mühür, 2 Bin Yıllık Kalem!
Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Ana sayfaHaberler Dünya

Trump'tan siyah ceket giyen Zelenskiy'e: Bakın, bu hoşuma gidiyor

Zelenskiy, Beyaz Saray'da Trump ile yapacağı görüşmeye siyah ceketle geldi. Trump'ın uluslararası görüşmelerde Zelenskiy'nin takım elbise giymesinden rahatsız olduğu belirtilmişti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 21:31, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 22:02
Yazdır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile başkent Washington'daki Beyaz Saray'da yapacağı görüşmeye siyah ceketle geldi.

Trump'ın siyah ceket giyen Zelenskiy'e 'Bakın, bu hoşuma gidiyor.' diyerek takılması dikkat çekti.

Mart ayında yapılan Trump-Zelenskiy görüşmesinde Zelenskiy'nin takım elbise giymemesi tartışma konusu olmuştu. Yeni görüşmede ise Zelenskiy'nin hazirandaki NATO zirvesinde tercih ettiği tarzda siyah ceket giymesi dikkat çekti.

ABD'li yetkililer, Zelenskiy'nin takım elbise giymesinin "barış için iyi bir işaret olacağını" belirtmişti. Bir başka yetkili ise, "Kravat taksa harika olurdu ancak bunu beklemiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

Görüşmenin ardından, Trump ile Zelenskiy'nin Avrupalı liderlerin de katılımıyla bir araya gelmesi planlanıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber