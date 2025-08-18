Kamyonetle gezerken polise yakalanan çocuk polis arabasına çarptı
Bursa'nın İznik ilçesinde babasının kamyoneti ile gezerken polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 16 yaşındaki çocuk, polis arabasına çarptı. Çocuk ekipler tarafından gözaltına alındı.
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 22:58, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 23:01
İznik ilçesinde babasından habersiz aldığı kamyonetle gezmeye çıkan 16 yaşındaki A.E.Ç., polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polisleri peşine takan çocuk kaçmaya başladı. Kısa süre sonra aracı sıkıştırılan çocuk, tekrar kaçmak isterken polis arabasına çarptı. Çocuk ekipler tarafından gözaltına alındı.