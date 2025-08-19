Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ağustos 2025 00:07, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2025 00:10
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik

İçişleri Bakanlığından:

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 12- 1 sayılı Cetvelin C) Hususiyetlerine Göre Araçlarda Bulundurulacak Techizat bölümünde yer alan araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı, kapsamda bulunan ve bu fıkranın yürürlük tarihinden sonra ilk defa tescil edilecek taşıtlarda ilk tescil sırasında aranır.

1 sayılı Cetvelin C) Hususiyetlerine Göre Araçlarda Bulundurulacak Techizat bölümünde yer alan araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı, kapsamda bulunan ve birinci fıkranın yürürlük tarihinden önce ilk defa tescil edilen taşıtlardan;

a) 2025 ile 2023 arasındaki modeller için 1/1/2026,

b) 2022 ile 2018 arasındaki modeller için 1/1/2027,

c) 2017 ve öncesi modeller için 1/1/2028,

tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmaz."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 13- 18/2/2025 tarihinden 1/10/2025 tarihine kadar okul servis aracı olarak tescil edilmiş veya tescil edilecek olan ve 18/2/2025 tarihinden önce yürürlükte olan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun kamera ve kayıt cihazı bulunduran araçların 31/12/2027 tarihinden sonraki ilk muayenesine kadar Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin 18/2/2025 tarihinde yürürlüğe giren hükümlerinde belirtilen şartlar aranmaz."

MADDE 3- Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci maddesi ile değiştirilen geçici 12 nci maddenin birinci fıkrası yayımı tarihinden 30 gün sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.

