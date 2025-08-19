AK Parti Sözcüsü Çelik: Özel'in Sözleri Siyasetin Konusu Değil
Otomobil 70 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1'i bebek 5 ölü

Adana'da bir otomobil 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçtaki biri bebek 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2025 07:28, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2025 08:32
Adana'nın Kozan ilçesinde Engin E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Otomobilde bulunan biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza, Kozan-Kayseri yolunun 41. kilometresinde Marankeçili Mahallesi yolu Kanlıdere mevkiinde meydana geldi. Engin Eldaş (23) idaresindeki 38 D 0066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan biri bebek 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından cenazeler, araçtan alınarak bölgedeki ekipler tarafından yukarı çıkarıldı. Daha sonra cenazeler ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Hayatını kaybedenlerin sürücü Engin ile annesi Fatma Eldaş (42), Selvihan Balta ile anne Duygu Yılmaz ile bebeği Defne olduğu bildirildi. Öte yandan Yukarıkeçili Mahallesi'nde ikamet eden anne Fatma ile oğlu Engin'in, Kozan'da karşılaştıkları akrabalık bağları olan 2 kadın ile çocuklarını komşu mahalle Marankeçili'deki evlerine götürmek için araçlarına aldıkları ortaya çıktı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

