Erzincan'da kanal çalışmasında ağaç devrildi, işçi öldü

Erzincan merkeze 14 kilometre uzaklıktaki Ekmekli köyünde yürütülen kanal çalışması sırasında meydana gelen kazada yaşındaki Rafet Bayrak, yaşamını yitirdi.

Bir iş makinesi kanal boyunda çalışma yapıyordu.

Bu sırada ekskavatörün söktüğü ağacın devrilmesiyle alanda bulunan Rafet Bayrak, ağacın altında kalarak ağır şekilde yaralandı.

KURTARILAMADI

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bayrak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik şeridi çekerek inceleme başlatırken, yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.